「ごくせん」などの出演していたひでおの発言に対し、あさが「声すら聞きたくない」と怒りで震えながら涙を流した。【映像】ミス東大美女が『ごくせん』俳優に怒鳴り散らす実際の映像5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が