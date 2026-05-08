関西電力の美浜原発3号機で蒸気漏れが見つかり、原子炉を手動停止しました。漏れ出た蒸気に放射性物質は含まれていないということです。【映像】美浜原発で蒸気漏れ 原子炉を手動停止関西電力によりますと、午前4時8分ごろ、福井県美浜町にある美浜原発3号機で警報音が鳴り、作業員が蒸気が漏れているのを監視カメラで見つけ、およそ15分後に原子炉を手動停止しました。蒸気には放射性物質は含まれず、安全上の問題や環境へ