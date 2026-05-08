はしかの全国の患者数が、1週間で68人確認されました。今年に入って感染者はすでに400人を超え、去年の4.5倍のペースで増えています。【映像】はしか感染全国で急増 “去年の4.5倍”のペースJIHS＝国立健康危機管理研究機構によりますと、4月26日までの1週間に新たに報告されたはしかの感染者数は68人でした。都道府県別にみると、東京が53人で最も多く次いで神奈川で4人、埼玉、千葉で3人となっています。今年に入り、す