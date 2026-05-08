最近やけにキレイになったと話題の大沢あかねさん（40）が2026年5月3日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演、美容の秘訣や夫の劇団ひとりさんとの思い出を披露した。キレイな人と写真を撮るのは遠慮しがちだったが大沢さんは13歳の時にNHKテレビに出演、子どもたちのスターになった。その後、ティーン雑誌の表紙を飾るなどカリスマモデルとして一世を風靡したがその後はなかなか売れない時代も経験した。23歳の時に