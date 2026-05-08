DENON HOMEシリーズ デノンは、CGREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施中の「DENON HOMEシリーズ」の先行試聴会を、5月9日にビックカメラ新宿西口店 3Fオーディオコーナーで実施する。時間は12:00～17:00。参加費は無料。デノンのスタッフがナビゲートする。予約などは不要。 GREEN FUNDINGのプロジェクトページ 既報の通り、DENON HOMEシリーズが体験可