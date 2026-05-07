グーグルは、ヘルスケアプラットフォームの刷新を発表した。新トラッカー「Google Fitbit Air」とあわせて、ヘルスケアサービス全体の強化を図る。 これまで提供されてきた「Fitbit アプリ」は、ウェアラブルデバイスやヘルスコネクト、Apple Healthなどの多様な健康データを一元管理する「Google Health アプリ」に刷新される。既存のFitbitユーザーは順次自動で移行されるほ