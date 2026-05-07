ノア１３日の東京・後楽園ホール大会で行われるＧＨＣヘビー級王座戦の調印式と記者会見が７日、都内で開かれ、王者のシェイン・ヘイスト（４０）が?盟友?ＫＥＮＴＡ（４５）からの初防衛を誓った。ヘイストは２日の両国大会でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）からベルトを奪取すると、試合後のマイクでＫＥＮＴＡとの対戦を要求。ともに所属するユニット「ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（ＷＲＳ）」での同門