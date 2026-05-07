プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」。 7日、Bリーグチャンピオンシップの準々決勝で「アルバルク東京」とのGAME1に臨み、93‐78で勝利しました。 準々決勝「GAME2」は、8日(金)午後7時5分から長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で行われます。