フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、リラックスした表情が印象的な“無防備”ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】新井恵理那、話題のビキニ姿2023年4月に一般男性との結婚を発表し、2歳の長男と1歳の長女を育てている新井。2026年1月9日にInstagramで「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがりました」と、長女との水着ショットも公開し