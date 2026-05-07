刑事裁判の「再審制度」見直しの議論がヤマ場を迎え、法案を審査する自民党の部会が7日午後に開催された。法案は、再審開始の決定に対する検察の不服申し立て（抗告）を全面禁止するかどうかが焦点となっていて、この日の部会で新たな修正案が示されたものの、「抗告の禁止」が本則ではなく附則に書かれていたことなどに異論が相次ぎ、了承とはならなかった。部会終了後、鈴木宗男議員がコメントした。【映像】 宗男議員に問われ