卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、7日に準々決勝が行われ、日本男子はドイツと対戦する。グループステージ初戦で2－3と敗れたドイツとのリベンジマッチとなる中、雪辱を果たし、ベスト4進出とメダル獲得を決められるか。迎える準々決勝を前に、試合前のオーダーが発表された。 ■リベンジマッチに臨む 日本男子は1969年のミュンヘン大会以来57年ぶ