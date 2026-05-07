5月2日と3日、歌手で女優の小泉今日子が日本武道館で還暦記念ライブ『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催した。会場には観月ありさ、渡辺満里奈のほか、本木雅弘や松本伊代、早見優ら、1980〜90年代を彩った面々が来場し、ライブを鑑賞する様子がそれぞれのInstagramで公開され、話題となった。「観月さんは小泉さんとのツーショットにくわえ、中井貴一さんや飯島直子さんといったドラマ『最後から二番