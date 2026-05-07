群馬県桐生市の桐生信用金庫本町支店梅田出張所で今年２月、現金２００万円が奪われた強盗事件で、県警は７日、同市に住むベトナム国籍で職業不詳の男（３５）を強盗と建造物侵入の容疑で逮捕した。発表によると、男は２月２日午後０時５０分頃、同出張所に侵入しておもちゃの拳銃を職員に突きつけて「お金を出せ」と脅し、現金２００万円を奪った疑い。調べに対し、「金に困っていた」と容疑を認めているという。男は軽乗用