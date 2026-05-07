ロッテは7日、5月8日からマリーンズオンラインストア限定で井上広大外野手の移籍後初本塁打を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。井上は 4月29日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に 6番ファーストで先発出場し、4回裏の攻撃で楽天先発の前田健太投手よりレフトへソロホームランを放ち、移籍後初本塁打を記録した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツや