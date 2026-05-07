タレント副島淳が7日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。6日、福島県郡山市の磐越道上り線で起きたマイクロバスの死亡事故について、バス会社のずさんさを指摘した。新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が、遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込み、同部の部員1人が死亡、計26人が重軽傷を負った事故で、学校側はバス会社「蒲