大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）を前に伊勢ケ浜部屋が７日、東京・墨田区の高砂部屋に出稽古に出向いた。関取衆が集結した高砂部屋の稽古場で、伊勢ケ浜部屋の関脇・熱海富士、幕内・義ノ富士、同・伯乃富士、十両・寿之富士、三段目・旭富士、高砂部屋の幕内・朝紅龍、同・朝白龍、同・朝乃山、十両・朝翠龍による白熱の申し合い稽古が行われた。最多は朝紅龍と朝白龍の２１番だった。関取が多く在籍し、稽古相手