熊本市は、今年度から市外の火葬場の利用料金を一部補助する新制度を始めました。 【写真を見る】市外の火葬場の利用に最大2万円を補助へ熊本市合併地域が抱えてきた「1時間以上の移動」と「高額利用料」 熊本市の火葬場は東区の熊本市斎場と北区の植木火葬場の2か所があり、市民の利用料は6000円です。 火葬場が遠く市外の施設を利用する人も しかし、15年以上前に熊本市と合併した南区の旧富合町と旧城南町からは、車で1時