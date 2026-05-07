「もしも日本に巨大な獣が現れたら…そして、それを食べて食料危機を解決できたら？」そんなぶっ飛んだ、しかし妙にリアルな設定で話題を呼んでいるのが、関達也先生が描く『解獣めし』です。 バズレシピでおなじみの料理研究家・リュウジ氏が料理監修を務め、未知の巨大生物を本格調理する異色のサバイバルグルメ漫画。 今回は、パニック漫画に「食」を掛け合わせた斬新な世界観と、本作の絶対に見逃せない魅力をご紹介します