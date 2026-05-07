アウディが投入した中国市場向けのＥＶセダン「Ａ６Ｌｅ−ｔｒｏｎ」。（４月１０日撮影、長春＝新華社記者／許暢）【新華社長春5月7日】ドイツ自動車大手アウディはこのほど、中国市場向けの純電動セダン「A6Le-tron」を発売した。生産は吉林省長春市にある中国第一汽車集団との合弁会社「奥迪一汽新能源汽車」が担う。同社は、アウディが中国で初めて設けたEV専用生産拠点。「A6Le-tron」は「Q6Le-tron」に続き、同