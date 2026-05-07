Valveは5月5日（米国時間）、新型ゲームパッド「Steam Controller」と、付属の充電・通信（2.4GHz）用ドングル「Steam Controller Puck」のCADファイルを公開した。第2世代となるSteam Controllerは5月4日に発売されたばかりで、今回のCAD公開はユーザーやアクセサリーメーカーがカスタムパーツや周辺アクセサリを設計しやすくする狙いがある。公開されたのは、STP形式・STL形式の3Dモデルと、Steam ControllerとPuckそれぞれの主