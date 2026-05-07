歌手の浜崎あゆみ（47）が7日、自身のインスタグラムを更新。銀座に父の店がオープンしたことを報告した。「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープンて事で娘はひと足にプレオープンへ」と父の店を訪れたことを報告。「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心」と浜崎。「ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね」とねぎらい。「皆様に愛されるお店になりますように」とつづった。「娘も本格的に