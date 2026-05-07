近年、自然由来のもので安全という理由で漢方を手に取る人が増えています。では、漢方薬の服用時にはどのようなことに注意すべきなのでしょうか。SNSの口コミで選んで失敗する具体例や、自分に合うか見極めるポイントなども含めて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。【要注意】「えっ…副作用も！？」これが「漢方薬の」“NGな使い方”です！薬の成分の重複に注意Q.「漢方は自然由来だから副作用がない」と信じている人が多