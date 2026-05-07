YouTuberでインフルエンサーのななこさんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。地上波テレビ番組のレギュラー出演が決定したことを報告しました。【動画】びっくりな報告とは？「おめでとうございます！」ななこさんは「【特大ご報告】人生最大レベルのご報告です【私がびっくり】」とつづり、YouTubeの動画へのリンクとサムネイル画像を1枚載せています。動画では、地元・岐阜県への強い愛着がきっかけとなり、SNSでの発信が注