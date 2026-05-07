今日7日(木)は、最高気温が25℃以上の夏日の所が多く、山形市と名古屋市は29℃の予想で、厳しい暑さになりそうです。屋外で長時間過ごす場合は、強い日差しを避けて、こまめに水分をとるなど、暑さ対策を万全にして、体調を崩さないようお気をつけください。北日本で7月並みの所も連休明けの今日7日(木)は、日中は広い範囲で晴れる見込みです。予想最高気温は、平年並みか高く、25℃以上の夏日が続出しそうです。北海道の内陸や東