女優の橋本環奈（27）が6日に放送されたフジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに2人旅GW特別編」（後7・00）にVTR出演。定期的に会う俳優を明かした。20年来の仲良しという俳優の小泉孝太郎と俳優のムロツヨシが世界各地で旅を満喫する特番シリーズ。今回は過去に3度、挑戦しては失敗している、沖縄・石垣島でのカジキ釣りに4度目のチャレンジした。カジキとバトルする2人を元気づけようと、2人にゆかりの人物