◆米大リーグアストロズ―ドジャース（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャースにまさかのアクシデントが発生した。先発したタイラー・グラスノー投手（３２）が２回の投球練習途中に緊急降板した。ドジャースは、腰痛のため降板したと発表した。１回１安打１失点、２奪三振で降板。１９球を投げただけでマウンドを降りるまさかのアクシデントとなった。先発したグラスノーは、両軍無得点の初回、先頭の