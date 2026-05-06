中国国家インターネット情報弁公室など5部門は先日、「人工知能（AI）擬人化対話サービス管理暫定弁法」を共同で公布しました。2026年7月15日から施行されるこの規則は、AIによる感情的な寄り添いやバーチャルパートナーなどの場面に特化した、世界初の国家レベルの規制です。中国の大手データ調査会社QuestMobileのデータによれば、2026年第1四半期の中国におけるAIネイティブアプリの月間アクティブユーザー数は4億4600万人に達