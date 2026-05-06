「言うと来ないと思ったので言いませんでした」―イベントの内容を事前に明かさないまま運営者を集めてしまうような、底抜けに自由な発想の持ち主がいる。新潟県三条市の近藤雅哉さん。中学生の頃に漫才コンビを結成し、芸人として活躍した経歴を持つ彼が、地域を笑顔にするために仕掛けた取り組みを取材した。 ■「市の後援とかはもらわない」補助金なしで生まれる自由 2026年2月、三条市内でイベントに向けた打ち合