厚生労働省は６日、大西洋を航行中のクルーズ船で感染が確認されたハンタウイルスについて、「国内で感染拡大する可能性は低い」との専門組織の評価結果を公表した。同省所管の専門組織、国立健康危機管理研究機構によると、ハンタウイルスはネズミなどのげっ歯類のふんや尿への接触で感染するが、日本にはハンタウイルスを保有するタイプのげっ歯類は生息していない。また基本的に、人から人に広がるウイルスではない。こう