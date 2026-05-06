アメリカとイランが戦闘終結に向けた交渉の土台となる「覚書」を交わすことで、合意に近づいているとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト、アクシオスは6日、当局者の話としてアメリカとイランが戦闘終結に向けた交渉の土台となる覚書を交わすことで合意に近づいているとの見方を報じました。覚書の中では30日間の交渉期間を設定し戦闘の終結やイランの核開発への制限、イランに対する制裁の解除などを話し合