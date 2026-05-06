俳優の中村倫也、神木隆之介が6日、都内で行われた映画『君のクイズ』 公開直前イベントに出演。偶然の“双子”コーデに照れ笑いを浮かべた。【写真】ボトムスの柄までまさかの一緒！…貴重な双子コーデを披露した中村倫也＆神木隆之介本作は作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイ