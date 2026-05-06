北信越高校野球石川県大会の決勝が6日に行われ、注目の星稜1年生右腕が航空石川を相手に堂々のピッチングを見せました。星稜の先発は、星稜中時代に軟式ながらMAX148キロを誇った1年生の服部選手。公式戦初登板の試合は、航空石川のエース保西選手との両者譲らぬ投手戦になります。服部選手が圧巻だったのは、7回のピッチングでした。星稜高校 服部成選手「高さを間違えたら1発いかれると思ったのでコースと高さを意識した」すべて