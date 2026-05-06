【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MON7Aが『THE FIRST TAKE』に再登場、インディーデビュー曲である「おやすみTaxi」を一発撮りで披露する。 ■【動画】MON7A「おやすみTaxi」/THE FIRST TAKE※5月6日22時よりプレミア公開 ■MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した楽曲 4月24日に公開された初登場回「僕のかわい子ちゃん」は1週間で69万再生を記録し大きな話題となっているなか、2度