MON7Aが『THE FIRST TAKE』に再登場！インディーデビュー曲「おやすみTaxi」を一発撮り披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MON7Aが『THE FIRST TAKE』に再登場、インディーデビュー曲である「おやすみTaxi」を一発撮りで披露する。

■【動画】MON7A「おやすみTaxi」/THE FIRST TAKE ※5月6日22時よりプレミア公開

■MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した楽曲

4月24日に公開された初登場回「僕のかわい子ちゃん」は1週間で69万再生を記録し大きな話題となっているなか、2度目の出演となる今回披露するのは、3ヶ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こしたインディーデビュー曲「おやすみTaxi」。

MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した今作は、大盛況のうちに幕を閉じた自身初のライブハウスツアー『MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”』でもハイライトとなった。今回はよりグルーヴィで力強いバンドアレンジは必見の内容となっている。

MON7Aは4月27日にABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソングである3rdシングル「とめないで」を配信リリース。近日同曲のミュージックビデオも公開予定。

また2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」は「純粋で率直な想いを歌うエモーショナルな究極のラブソング」としてTikTok総再生回数は1億回を超え、音楽配信サービスでは1,000万再生を突破するなどスマッシュヒット中。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MON7A OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/mon7a/

■MON7Aアーティスト写真