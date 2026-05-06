◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)“投手・大谷”が投じた、魔球のように曲がるスイーパーが話題を呼んでいます。投手専念で6度目の先発マウンドに上がった大谷翔平選手は、2イニング連続被弾を許すなど7回2失点で今季2敗目。それでも初回から160キロを超える速球や変化球を巧みに操り8奪三振、6試合連続となるクオリティスタート(6回以上、自責点3以下)を達成しました。衝撃の一球が投げられたのは、