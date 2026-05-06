5月6日、園田競馬場で行われた交流G2・兵庫チャンピオンシップ（3歳・ダ1400m）は、単勝1.7倍の支持を集めた戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュが力強く差し切り勝ちを収めた。2着にはトウカイマシェリが入り、サウジダービーからの帰国初戦となった2頭がワンツーを決めた。3着には、最後に鋭く伸びた笹川翼騎乗のゼーロスが入った。兵庫チャンピオンシップ1着サトノボヤージュ戸崎圭太騎手「人気も1倍台ということで、人気に応え