5月6日までに、女優の深田恭子がInstagramを更新。芸能生活30周年を迎えたことを報告し、近影を公開した。深田は、《皆様お久しぶりです》《あっという間に5月ですね!!G.Wいかがお過ごしですか?》と切り出し、《私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました》と、親交の深い人たちとのお祝いの様子を写真とともに報告した。「添えられた写真には、大きなピンク色の