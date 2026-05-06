5月6日までに、女優の深田恭子がInstagramを更新。芸能30周年を迎えたことを報告し、近影を公開した。

深田は、《皆様お久しぶりです》《あっという間に5月ですね!!G.Wいかがお過ごしですか?》と切り出し、《私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました》と、親交の深い人たちとのお祝いの様子を写真とともに報告した。

「添えられた写真には、大きなピンク色の花束を持って満面の笑みを浮かべる深田さんが写っています。深田さんの写真が乗った大きなケーキを前に、肩が開いた黒のトップスを着用し、セクシーな姿を見せました」（芸能プロ関係者）

深田がInstagramを更新するのは、約3カ月ぶりだ。久しぶりの近影公開にファンは歓喜。元気そうな姿に安堵する声も多い。

《インスタお久しぶりです、笑顔が見れて嬉しいよ》

《元気そうでなにより》

《体調を崩さないようにして下さい》

安堵とともに、深田の体調を心配する声も少なくない。深田は2021年5月、適応障害と診断され、芸能活動を一時休止。治療に専念するため、ドラマを降板したことがある。その後、同年9月に活動再開を発表した。

「復帰後は、2024年の8月に公開された映画『はたらく細胞』のPRのため投稿した写真が、以前よりすっきりして見えたことが注目されました。その後も、2025年8月に放送された『人生最高レストラン』（TBS系）に出演した際には、話し方や、表情に心配の声があがったこともありました」（前出・芸能プロ関係者）

しかし、彼女は少しずつマイペースに仕事を続けていると、この芸能プロ関係者は続ける。

「2025年7月には、火曜ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）に出演しました。彼女にとっては約2年ぶりとなる連続ドラマの出演となりましたが、かなり好評でした。さらに2025年8月には、5年ぶりの写真集『AO（アオ）』を発売し、衰えぬ美貌を披露しました。芸能生活30周年を迎え、身体と向き合いながら、前向きに芸能活動を続けているようです」

仲間からの節目のお祝いが、彼女の力になったことだろう。