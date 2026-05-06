【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大塚 愛が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。今回、大塚 愛が全面プロデュースを行うのは、宮崎県出身のNatsu （なつ）と沖縄県出身のYun（ゆん）による現役女子高生2人組ユニット“Pasmal”（パマル）。6月6日には大塚 愛が作詞作曲を担当したデビュー曲「スマイルん」が各配信プラットフォームよりリリースされる