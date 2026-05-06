大塚 愛、初めてのプロデュースは現役女子高生2人組。「まっすぐな想いで“やりたい”と言ってくれた二人と、この一歩を進むことを決めました」

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大塚 愛が、自身初となるアーティストプロデュースを手掛けることが決定した。今回、大塚 愛が全面プロデュースを行うのは、宮崎県出身のNatsu （なつ）と沖縄県出身のYun（ゆん）による現役女子高生2人組ユニット“Pasmal”（パマル）。6月6日には大塚 愛が作詞作曲を担当したデビュー曲「スマイルん」が各配信プラットフォームよりリリースされる。

■オーディション会場で出会ったふたりが“Pasmal”になるまで

Pasmalの由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。そこには“すごく”なくていい「まぁまぁよかった」と言える自分にマルをつけてあげる意味が込められている。

そんなPasmalのふたりは、ユニット名解禁前からSNSで大きな注目を集めていた。2025年11月末、彼女たちが“たかだとたかはし”というアカウント名でTikTokを開始すると、初回投稿動画でいきなり300万回再生を記録。現在はフォロワー数6万5,000人を誇る存在となっている。

宮崎出身のたかはしと沖縄出身のたかだという出身地の違うふたりが、とあるオーディション会場で出会い意気投合し、「アーティストになる」というふたりの共通の夢を叶えるため、現役女子高生ユニットとしてのTikTok活動を開始した。

地方出身者ならではの「東京生活あるある」やティーンならではのユーモア溢れる動画、そしてオーディション合格を目指したリアルなサクセスストーリーを投稿してきたことで、多くのTikTokユーザーから支持を獲得。オーディションに落ち続けても諦めず、三度目の挑戦で共に合格を掴み取った姿が共感を呼んでいる。

先日の投稿で「大物アーティストによるプロデュース」が告知されると、その正体をめぐってSNS上では大きな話題となっていたが、ついに大塚 愛によるプロデュースであることが明かされた。

6月6日に、前述のデビュー曲「スマイルん」をリリース。さらに、7月には2ndデジタルシングル「BULL」のリリースも決定している。

■大塚 愛 コメント

■Pasmal コメント

■リリース情報

2026.06.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「スマイルん」

■関連リンク

Pasmal OFFICIAL SNS

TikTok

Instagram

https://www.instagram.com/pasmal.official/

大塚 愛 OFFICIAL SITE

https://avex.jp/ai/