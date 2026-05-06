６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．８１ポイント（０．７９％）高の２６１０４．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９５ポイント（０．５１％）高の８７７５．４４ポイントと反発した。売買代金は１６５８億７２６０万香港ドルとなっている（５日前場は６４５億４４１０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。米