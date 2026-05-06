６日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２０５．８１ポイント（０．７９％）高の２６１０４．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９５ポイント（０．５１％）高の８７７５．４４ポイントと反発した。売買代金は１６５８億７２６０万香港ドルとなっている（５日前場は６４５億４４１０万香港ドル）。

投資家のリスク回避スタンスがやや薄らぐ流れ。米イランの和平交渉が進むと期待されている。トランプ米大統領は５日、交渉で大きな進展があったとし、米軍の護衛による船舶の通過を支援する計画「プロジェクト・フリーダム」を一時的に中止することでイラン側と合意したと自身のＳＮＳに投稿。それに先立ち、ルビオ米国務長官は５日、ホワイトハウスで記者団に対し、目的は達成したため、米国はイランに対する「攻撃的な」軍事作戦を終了したと発表した。原油高騰も一服。５日のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が前日比３．９％安の１０２．２７米ドル／バレルと反落し、日本時間６日の時間外取引では、一時１００米ドルを割り込んで推移している。交渉の進展を見極めたいとして、朝方は上値の重い場面がみられたものの、指数は徐々に上げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が９．４％高、ガラス生産の信義玻璃ＨＤ（８６８／ＨＫ）が８．７％高、全国展開型デベロッパーの中国海外発展（６８８／ＨＫ）が４．９％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１９．４％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１７．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１２．６％ずつ上昇した。

中国不動産セクターも物色される。中国海外発展のほか、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）と越秀地産（１２３／ＨＫ）がそろって６．５％高、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．５％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．２％高で引けた。当局の不動産支援策が引き続き支援材料。足もとでは、中国各地で新たな住宅支援策の導入が相次いでいる。

空運セクターもしっかり。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が２．２％高、国泰航空（２９３／ＨＫ）が１．８％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）と中国南方航空（１０５５／ＨＫ）がそろって１．５％高で前場取引を終えた。

半面、石油セクターは安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が４．６％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が３．０％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．７％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が２．５％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が３．３％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）と小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）がそろって３．１％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．３％安と値を下げた。

メーデー連休明けの本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．２７％高の４１６４．４２ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。不動産、素材、軍需産業、空運、公益、医薬、自動車なども買われた。半面、エネルギーは安い。銀行、食品飲料の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）