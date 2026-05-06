オズワルド伊藤俊介（36）が5日、テレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜午前0時30分）に出演。プロ野球順位予想の番組収録で伊集院光を激怒させたことを振り返って分析した。番組では「私がくらった一言」とのコーナーで、日本ハムファンの伊集院を激怒させたことについて、伊藤が何が悪かったのか分析した。伊藤は4月11日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026リアルガチ」に横浜DeNAベイスターズのファンとし