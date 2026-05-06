俳優で歌手の今井翼が自身のInstagramで、写真と共にディナーショーのお礼を綴った。 【写真】穏やかな表情を浮かべる今井翼のワンショット ■今井翼がディナーショーを終えたことを報告 今井は「ありがとう」と綴り、自身の写真を1点公開した。 この日の今井は、黒地に白の刺繍が施され、シルバーのジッパーが映えるジャケット姿で登場。親指を立ててサムズアップを見せながら穏やか