HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、ダンス未経験のSAKURAが、限界を超えるハードなトレーニングに挑んだ。【映像】スタイル抜群！可愛すぎる15歳練習生の大胆開脚『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000人