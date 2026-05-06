国際医療ボランティアAMDA 生活協同組合おかやまコープ（岡山市）は6日、岡山市に本部を置く「AMDA社会開発機構」に支援金100万円を贈り、ネパールの乳がんと子宮頸がんの検診体制の強化を支援することを発表しました。 おかやまコープは2007年、国際協力支援活動のパートナーとして国際医療ボランティア団体「AMDA」と協定を結び、活動を支援しています。 2021年度から5年間、アジアで最