見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第28回）が6日に放送され、バーンズ（エマ・ハワード）の言葉に涙をこぼすりん（見上）の姿が描かれると、ネット上には「朝から感動」「ボロ泣き」「すごく勉強になる…」といった声が集まった。【写真】りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）と再会『風、薫る』第29回よりある日