開催：2026.5.6 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 3 - 11 [ツインズ] MLBの試合が6日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。 1回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオー