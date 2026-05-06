久留米大は来年４月、文学部と人間健康学部を改編し、両学部内に合わせて３学科を新設すると発表した。環境の変化に対応した教育改革を進め、同大の特色となる「文医融合」を生かし、社会が求める専門性の高い人材を育成するのが狙い。発表によると、現在４学科ある文学部は、新たに設ける１学科に改編。新学科「人文科学科」内に国際文化コースなど３コースを開設する。学生は２年次から各コースに分かれて学ぶ。また、現在