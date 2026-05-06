タレントの佐藤栞里（35）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。“彼女感”あふれるディズニーデート風カットに多くの反響が寄せられている。【写真】「まってかわいすぎる…」佐藤栞里、セーラー風コーデで“彼女感”あふれる“ディズニーデート”佐藤は「愛しの方々とのディズニーあの日の幸せの余韻でいまも暮らしています笑」と報告し、4月13日放送の『王様のブランチ』初のゴールデン特番で訪れたカリフォルニア